Il Manchester United sonda Douglas Costa e Demiral

TORINO - La nuova acconciatura esibita ieri sui social, per lui che è così attento a un simile aspetto, si presterà a più interpretazioni anche scherzose: difatti, Paulo Dybala - tra gli altri - si è già espresso, seguito da Claudio Marchisio e Danilo. Tra un ritocco e l’altro, Douglas Costa pensa pure al campo, a come tornare decisivo il più presto possibile nella stagione in cui avrebbe dovuto spaccare il mondo e, al contrario, è stato costretto a saltare già 17 partite ufficiali. Colpa di muscoli friabili ed è un peccato, perché quando il brasiliano ha giocato s’è spesso rivelato determinante: a Mosca - Champions, addì 6 novembre 2019 - se lo ricordano ancora.

La storia di Merih Demiral, invece, è del tutto particolare. Il turco ha griffato l’annata juventina unicamente per 560 minuti e spiccioli, poi il crociato ha fatto crac e addio sogni. Il difensore manca dal 12 gennaio, dalla maledetta notte di Roma con gol e infortunio allegati alla medesima partita (per altro straordinaria fino a quel momento: un quarto d’ora speciale, prima del ko). La stagione allungatasi per via del Coronavirus consentirà all’ex Sassuolo di rimettersi in sella in tempo per la ripresa della Champions in agosto, ma con possibilità di farcela anche per i match (ancora ipotetici) di luglio inoltrato in campionato.