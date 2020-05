Higuain, ipotesi Premier: conferme dall'Inghilterra

TORINO - Rimane in bilico il futuro di Gonzalo Higuain alla Juve . L'attaccante argentino, tornato ad allenarsi alla Continassa venerdì, secondo quando riportato dal tabloid inglese Sunday Express, infatti, sarebbe finito nel mirino di due club della Premier League : Newcastle e Wolverhampton , confermando dunque la notizia di un possibile approdo di Higuain nel campionato inglese. Per il Pipita si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra dopo l'esperienza della scorsa stagione con la maglia del Chelsea: un'avventura chiusa con cinque gol in 18 partite e la conquista dell'Europa League nella finale vinta contro l'Arsenal.

Higuain, ecco le altre opzioni

Sono però diversi i club che hanno chiesto informazioni alla Juve sul futuro di Higuain. Due di questi, secondo quanto rivelato dal Washington Post, arrivano addirittura dalla MLS e sono i Los Angeles Galaxy, dove in panchina c'è Guillermo Barros Schelotto, che da quando ha saputo che il Pipita potrebbe lasciare i bianconeri ci ha fatto un pensierino, e i DC United, squadra dove il fratello di Gonzalo, Federico, fa il viceallenatore. Ma non è finita qui, perchè per Higuain potrebbe profilarsi anche un ritorno in patria, al River Plate, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Proprio qualce giorno fa il Pipita, a proposito di questa opzione, alla tv argentina TyC Sports aveva dichiarato: "Il River è un club che mi ha dato tutto, dalla possibilità di crescere fino a farmi vedere e poi essere acquistato dal Real Madrid. Per ora penso solo alla Juve, ma a chiunque piacerebbe giocare nella squadra di Gallardo. Chiaramente uno che ha giocato a River, vede questa squadra, si immagina lì e dice: che bello".