Daily Telegraph: "Juve, su Willian anche Tottenham e Arsenal"

Arsenal e Tottenham su Willian, la strada che porta all'esterno si riempie di ostacoli per la Juventus. Lo scrive il Daily Telegraph, che aggiunge due serie pretendenti al brasiliano, in scadenza di contratto con il Chelsea. Per l'attaccante dei Blues non c'è aria di rinnovo, lui stesso l'ha confermato tempo fa parlando del suo futuro. La Juventus segue Willian, ma ora Spurs e Gunners si sarebbero inseriti complicando la faccenda. Tra l'altro, lo stesso Willian durante una diretta Instagram ha confessato il piacere di rimanere a Londra con un'alltra squadra, se il Chelsea non puntasse più su di lui. Il valore del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 23 milioni di euro, ma un addio a parametro zero cambierebbe le cose.

