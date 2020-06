Mundo Deportivo: “Dembélé e la Juve si avvicinano”

BARCELLONA (Spagna) - La Juve non avrebbe palesato interesse solo per Arthur. Sulla lista della dirigenza bianconera, secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche Ousmane Dembélé. L’attaccante francese potrebbe rientrare nella trattativa per Pjanic o anche arrivare in prestito secco: piace a Paratici che vorrebbe testarne il recupero senza rischiare di pagare una grande quantità di denaro per un giocatore che ha avuto parecchi problemi fisici. La grande novità è che Dembélé sta seriamente considerando questa opzione. Andare alla Juve gli darebbe l’opportunità di continuare ad avere come obiettivo quello di vincere tutto e di tornare a giocare per rivendicare lo status di ‘crack’. A facilitare la trattativa potrebbe essere il buon rapporto d’amicizia che lega Paratici all’agente del francese, Moussa Sissoko. Inoltre i blaugrana, sempre secondo il quotidiano, sarebbero favorevoli alla cessione perché Dembélé avrebbe la possibilità di mettere più minuti sulle gambe.

