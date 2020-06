Torino, per Joao Pedro pronti 10 milioni e il cartellino di Zaza

Incassata la disponibilità del Cagliari a trattare e del giocatore a passare al Toro, nonché fin qui tenuta a bada la concorrenza, alla dirigenza granata resta da rivolgere a Giulini l’offerta giusta. E, anche sotto questo profilo, il discorso è ben avviato. Joao Pedro, 28 anni compiuti da poco (il 9 marzo), ha una valutazione appena più bassa di quella fatta a suo tempo dal Napoli per Verdi. Siamo sui 22, 23 milioni di euro. Una cifra che Cairo può mettere assieme stanziando 10 milioni di euro cash, e allegando al discorso Simone Zaza, pagato al Valencia 14 milioni. Una valutazione leggermente ribassata dal percorso altalenante dell’attaccante, in maglia granata. Una parentesi poco felice, ma che pure non è nata sotto il migliore dei modi. Zaza pensava di approdare al Toro per vestire la maglia da titolare in coppia con Belotti, mentre quasi sempre ha indossato i panni della riserva del Gallo. In più, come Soriano e lo stesso Verdi, ha pagato l’essere arrivato in coda al mercato. Una variabile non di poco conto, visto che per quanto se ne possa dire, è nel corso del paio di settimane di ritiro estivo, che il gruppo si forma sotto il profilo tattico e mentale. Questa volta i tempi dovrebbero essere più stretti, consentendo a Zaza di entrare da subito nei meccanismi della nuova squadra (il Cagliari), nonché a Joao Pedro, che se arriverà sarà una chiave del prossimo Torino, di inserirsi ugualmente da subito nella realtà granata.