Milan, il Psg all'assalto di Bennacer: i rossoneri ci pensano

MILANO - Cedere o resistere? Il Milan si sta interrogando a lungo, in queste ore, di fronte all’assalto al quale è sottoposto Ismael Bennacer , il centrocampista algerino eletto miglior giocatore della Coppa d’Africa 2019, lo scorso anno, e acquistato dal club rossonero per 16 milioni, dopo una buona stagione nell’ Empoli . E’ praticamente circondato, il club rossonero: da una parte il Psg di Leonardo , che in effetti già da qualche settimana sembrava interessato al playmaker e che adesso sta provando ad affondare il colpo. Dall’altro il Manchester City , con un interesse più recente, ma non meno concreto, anche se ancora tutto da scoprire. In mezzo questa clausola da 50 milioni di euro per il cartellino, spuntata abbastanza improvvisamente in questi giorni, e della quale nulla si era saputo a suo tempo, quando Bennacer aveva firmato il contratto con il Milan fino al 2024.

Leonardo, che evidentemente non vede l’ora di poter fare qualche dispettuccio al Milan e a Gazidis, che l’hanno liquidato in tutta fretta la scorsa estate (anche se ufficialmente è stato lui ad andarsene), ha preso contatto con Moussa Sissoko, l’agente di Bennacer, per sondare il terreno e capire che aria stesse tirando da quelle parti. E infatti il Psg, pur non trovando un’autostrada, ha pur sempre capito che non c’è nemmeno un portone chiuso a doppia mandata su un’ipotesi del genere. La confusione che regna sovrana in casa rossonera non è certo alleata del Milan, nel caos di trattative in uscite. Malgrado abbia quattro giocatori, con ingaggi importanti, a fine contratto, e pur con la disponibilità di rafforzare la rosa anche con acquisti onerosi, come appena dimostrato per Mauro Icardi, a fronte di un altro esborso analogo a quello già effettuato per l’argentino, anche Leonardo ha dovuto tirare un po’ il freno. E prendersi qualche giorno di riflessione.