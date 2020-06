Daily Mail: "Pedro ha scelto dove giocherà l'anno prossimo"

LONDRA - La proposta di rinnovo del Chelsea , ma anche Valencia, Siviglia, Betis, voci su Juventus e Inter e altro ancora. Pedro Rodriguez, per tutti semplicemente Pedro , ha però scelto la Roma . Almeno questa sarebbe, secondo il Daily Mail, la decisione che l'esterno ex Barcellona avrebbe comunicato al club di Stamford Bridge.

Del resto la società giallorossa è stata tra le prime a muoversi per lui e anche per questo il 32enne spagnolo avrebbe deciso di dire sì al club capitolino e trasferirsi a Roma. (in collaborazione con Italpress)