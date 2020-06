L'Inter punta al terzo millennio: Tonali e Kumbulla le prime scelte

MILANO - Atro che “Millennials”, l’Inter è già proiettata sulla “Generazione Z”, ovvero sui giocatori nati prevalentemente in zona anni 2000. Il taccuino di Marotta e Ausilio è pieno di talenti nati fra il 1999 e il 2002, alcuni già in casa - Esposito, Agoumé, Pirola, Persyn e Stankovic, tanto per citarne alcuni -, altri segnalati e seguiti dai tanti osservatori nerazzurri inviati in missione di settimana in settimana. Grazie alle varie relazioni è partito, per esempio, l’assalto a Georgios Vagiannidis, il 18enne esterno destro ingaggiato a parametro zero dal Panathinaikos: il greco ha giocato una sola gara in prima squadra, ma era stato valutato anche nelle gare con l’Under 19, sia del Pana che della nazionale. Di certo Vagiannidis non sarà l’unico della “Generazione Z” che sbarcherà ad Appiano il prossimo settembre. Perché l'idea di Suning e Marotta è chiara: essere competitivi subiti, ma vincenti sul lungo periodo. Così dopo aver investito su Bastoni, Sensi e Barella, ecco i nuovi obiettivi. Antonio Conte, si sa, vorrebbe elementi già pronti per vincere, alla Vidal, o acquisti come quelli del gennaio scorso, Young, Moses ed Eriksen, esperti e con DNA internazionale, ma non si opporrà a talenti da modellare a suo piacimento.

