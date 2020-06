Napoli, intrigo Osimhen. Che ressa per Ricci!

NAPOLI - Ritornare a giocare significa anche iniziare a fare sul serio con il calciomercato. Il Napoli aprirà le danze nella semifinale di Coppa Italia contro l’ Inter , il 13 giugno al San Paolo, e da buona tradizione, la squadra azzurra inizia a pensare al mercato con largo anticipo. Alcuni azzurri andranno via, il direttore sportivo Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato, ecco perché sta seguendo varie piste. La possibilità che Milik possa lasciare Napoli a fine stagione si fa sempre più concreta ecco perché nelle ultime ore si è parlato tanto di Victor Osimhen , attaccante nigeriano classe ‘98 in forza al Lille .

Proprio dalla Nigeria si facevano sempre più insistenti le voci di un accordo ormai raggiunto col club azzurro: un quinquennale da 4 milioni all’anno, ma a smentire l’intesa raggiunta ci ha pensato proprio Osimhen. "Sono tutte false le notizie che parlano di un mio accordo col Napoli - ha detto il nigeriano ai microfoni di omasports.com - e anche del quinquennale che avrei firmato. Sono sorpreso del fatto che alcuni giornalisti parlino di cose inesatte. Prego di ignorare qualsiasi notizia falsa sul mio conto, quando arriverà l’ora del mio trasferimento, lo sentirete dalla mia bocca". L’interesse del Napoli per Osimhen è reale, al pari della concorrenza che fa lievitare il prezzo dell’attaccante rivelazione della Ligue 1 (valutato intorno ai 60 milioni) con cui deve fare conti il club azzurro. Il capitolo non è chiuso, ma di certo non è stata trovata la quadra. Discorso analogo per Samuele Ricci, il 18enne centrocampista dell’Empoli che tanto piace al Napoli. E non solo. Il nodo è proprio questo, la concorrenza: Ricci ha catturato l’interesse non solo delle italiane (anche Milan e Fiorentina su di lui), ma pure delle tedesche. "Su Ricci ci sono anche squadre estere che hanno fatto gli ottavi di Champions League" rivelò il patron Corsi a Radio Marte. Queste squadre sono Lipsia e Borussia Dortmund.