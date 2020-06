Bonaventura: Toro, ci sono. E la Roma si defila

TORINO - Passo avanti per Bonaventura. Il Jack milanista ha dato il proprio parere favorevole ad un eventuale passaggio al Toro. Insomma, è arrivato un mezzo sì. Solo mezzo perché per sancire l’affare mancano due cose: la conclusione del campionato ma, soprattutto, la salvezza del Toro. Perché il centrocampista accetterà, giustamente, di indossare la maglia granata solo in serie A. In caso di retrocessione l’accordo verbale sarà automaticamente annullato. Lo spettro della B, dunque, continua a complicare i piani di mercato e a mettere paura (sin troppa, secondo noi) a tutto l’ambiente granata. E le richieste di Cairo alla Federcalcio (bloccare le retrocessioni) sono la conferma di quello che si sta vivendo dalle parti di via Filadelfia. Che ci sia qualcosa che non va? Che il presidente non si fidi dei suoi giocatori? Chissà, la risposta l’avremo solo dal campo. E non ci saranno più alibi. Belotti e compagni giocheranno senza l’apporto del pubblico, situazione che in passato hanno patito. Lo aveva rimarcato lo stesso Mazzarri, ricordate?

LA NOVITÀ - Intanto è arrivata la prima soddisfazione dal mercato. Comunque sia, essere presi in forte considerazione da un giocatore, corteggiato, come Bonaventura è un aspetto confortante. Sarà libero a parametro zero, quindi bisognerà pagargli solo lo stipendio. Che non è poco (e dopo entreremo nei dettagli) ma considerando l’intera operazione sarà comunque un affare. Anzi, un affarone. Anche perché Bonaventura ha tutte le caratteristiche che il Toro cerca e ha cercato invano negli anni passati. Dovrebbe essere l’uomo giusto da mettere al posto giusto per poter fare un salto di qualirà considerevole. Bravo tecnicamente, può ricoprire più ruoli dell’attacco. E in casi di necessità può anche posizionarsi nel ruolo di trequartista, oltre a poter fare la seconda punta e l’esterno alto. E’ uno che fa giocare la squadra, serve assist ed è molto incisivo nelle punizioni.

LA SVOLTA - La svolta è arrivata nelle ultime ore. Davide Vagnati, infatti, tramite Raiola (procuratore del giocatore) ha messo fretta a Bonaventura per non arrivare a luglio senza certezze. Nel frattempo la Roma si è defilata dal discorso.

