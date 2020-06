Il calciomercato post Coronavirus: Mbappé è ancora il più caro

TORINO - E' ancora Kylian Mbappé il calciatore più caro: se il Paris Saint Germain decidesse di cederlo, avrebbe diritto a chiedere 259,2 milioni di euro. E' questa la stima del Cies, l'Osservatorio sul calcio, grazie ad un algoritmo che tiene conto di fattori come l'età del giocatore, la durata del contratto o il club di appartenenza. In classifica, dietro Mbappè, ben quattro calciatori inglesi. Nella Top Ten ci sono campioni come Salah, Mané e Griezmann. Lo juventino Matthijs De Ligt, in 18esima posizione con un valore di mercato di 104,7 milioni di euro, è il primo giocatore della Serie A in questa classifica speciale. In scadenza nel 2021 e alla soglia dei 33 anni, Lionel Messi viene comunque valutato 100,1 milioni (21°) mentre il giocatore più 'vecchio' in classifica è Cristiano Ronaldo, 70esimo (62,8 mln). In tutto sono 22 i calciatori fra i cinque grandi campionati europei con valutazioni sopra i 100 milioni.