Luis Alberto ha scelto: Lazio a vita

ROMA - L’anniversario del matrimonio, la dedica d’amore e il ringraziamento per il sostegno e la carica motivazionale. In effetti, la carriera di Luis Alberto dal 2014 è schizzata alle stelle, praticamente da quando ha deciso di dire sì alla sua Patricia. Veniva dalla parentesi negativa al Liverpool, poi i prestiti al Malaga e al Deportivo La Coruna giusto per riprendere confidenza con il calcio giocato. Gli serviva un grande slancio verso il calcio che conta e la Lazio in questo arrivò nel momento migliore. Era il 2016, l’Europa League e la possibilità di giocarsi l’accesso alla Champions hanno fatto il resto.