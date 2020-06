Leboeuf: "Con Koulibaly e van Dijk, la miglior difesa del mondo a Liverpool"

LONDRA (Inghilterra) - Nel caso in cui Kalidou Koulibaly dovesse lasciare il Napoli al termine di questa stagione, di certo non mancherebbero squadre pronte ad acquistarlo. Il club sta prendendo in considerazione l'ipotesi di fare cassa con la cessione del difensore senegalese, che a quel punto dovrebbe solo scegliere la soluzione migliore per il suo futuro. Secondo Frank Leboeuf, ex Chelsea e Francia, la scelta non dovrebbe ricadere sul Manchester United, una della società più interessate: "Non gli direi mai - ha detto a ESPN - di andare al Manchester United per molte ragioni. Voglio che vinca qualcosa e penso che i Red Devils non siano il club di una volta, non sono pronti per vincere".