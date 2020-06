Radio Valencia: "Napoli su Ferran Torres, contatti avviati"

VALENCIA (SPAGNA) - Il Napoli piomba sull'attaccante del Valencia Ferran Torres. Secondo Radio Valencia, infatti, il club azzurro avrebbe già contattato la società spagnola per avere informazioni sul giovane calciatore (20 anni), individuato per il dopo Callejon che, negli ultimi giorni, sarebbe stato accostato al Granada. L'attaccante spagnolo, che prima dello stop per l'emergenza Coronavirus aveva collezionato sei gol e sette assist in 35 presenze, ha un contratto con il Valencia fino a giugno 2021 ma, nonostate la pressione della società, il rinnovo con è ancora arrivato. Un dettaglio da non sottovalutare, che potrebbe convincere la società spagnola a cedere il calciatore. La sua clausola rescissoria è di 100 milioni di euro, ma il Valencia sa che più ci si avvicina alla data di scadenza del contratto maggiori sono le probabilità che i club a lui interessati chiedano un abbassamento del prezzo di vendita. Pertanto, secondo Radio Valencia, questo potrebbe essere il momento giusto per lasciarlo partira. Il Napoli c'è.

