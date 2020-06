Belotti, si rinnova la trattativa: Cairo con il Gallo avvia i negoziati

TORINO - Si rinnova la trattativa. Urbano Cairo continua a rifiutare tutte le proposte che arrivano per Andrea Belotti. Le ultime due sono pervenute dall’Inter e dai francesi del Monaco. Ma prima ancora (in ordine sparso) da Fiorentina, Napoli, Atletico Madrid, Everton, West Ham e addirittura Manchester United. Senza contare altre società comunque interessate e pronte a farsi sotto. A tutti, finora, il presidente granata ha manifestato con una punta d’orgoglio la sua irremovibilità, più volte ribadita anche attraverso Tuttosport: il capitano non si vende. Chiaro però che, a questo punto, il giocatore si aspetta che la società granata si faccia sotto con proposte convincenti, soprattutto sotto forma di progetti. L’attaccante, infatti, chiede una squadra competitiva in grado di poter puntare all’Europa con grande determinazione, senza paura e a testa alta su tutti i campi e contro ogni avversario.