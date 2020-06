Aouar, ecco perché piace alla Juve (e non solo)

E' l'oggetto del desiderio di mezza Europa del calcio. La mela dorata di chi cerca un centrocampista di talento, passo veloce e scaltrezza. Houssem Aouar, classe 1998, sembra avere un futuro sempre più lontano dalla sua Lione, città nella quale è nato e cresciuto. Nella stagione 2019-20 Rudi Garcia lo ha premiato anche con la fascia di capitano in varie occasioni, dando così peso e responsabilità a una delle perle dell'infinita riserva di talento delle giovanili dell'Olympique, una delle società più conosciute in Francia per la formazione di calciatori. Dallo stesso bacino dal quale sono venuti fuori in tempi recenti giocatori come Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Samuel Umtiti e Alexandre Lacazette, solo per citare i più noti, l'ultimo grande fenomeno è proprio il centrocampista di origini algerine. La sua giovane età (compirà 22 anni il prossimo 30 giugno) mista a un'esperienza di tre stagioni in prima squadra fa di lui una delle mezzali più pregiate del panorama calcistico europeo, e non sorprende che su di lui ci siamo Juventus, Manchester City e Real Madrid. [...]

Esplosione

Affermatosi definitivamente nella stagione attuale come mezzala sinistra o addirittura esterno sinistro in un centrocampo a quattro, il giovane transalpino è stato il terzo giocatore più utilizzato da Garcia per minutaggio dopo il portiere titolare Anthony Lopes e l’attaccante Moussa Dembelé. Estroso con il pallone tra i piedi, dallo scatto fulminante e in grado sia di imbastire azioni offensive sia di inserirsi dando una mano in attacco Aouar è ideale in un centrocampo a tre. Per queste ragioni sia Maurizio Sarri sia Pep Guardiola si sono interessati a lui, un centrocampista di vocazione offensiva e con le caratteristiche moderne del box to box che, con le debite distanze, ricorda il Frank Lampard del Chelsea. Nonostante non abbia ancora debuttato in nazionale maggiore, il numero 8 del Lione è comunque nel radar di Didier Deschamps, che lo ha visto farsi onore nel palcoscenico della Champions League, competizione nella quale quest’anno in cinque partite ha messo a segno un gol e tre assist, l’ultimo dei quali a Lucas Tousart proprio nel match di andata degli ottavi di finale contro la Juventus, che da quel momento ne è rimasta affascinata.

