Arthur-Pjanic: la Juve studia le prossime mosse

Quasi inutile ricordare come al momento in vetta alla lista delle priorità nell’agenda del direttore generale bianconero Fabio Paratici vi sia l’eventuale scambio da portare a termine con il Barcellona che vede quali protagonisti Miralem Pjanic - diventato ormai quasi una ossessione per i blaugrana - e Arthur, scelto quale contropartita tecnica ideale dai bianconeri. Si prosegue tra ragionamenti, trattative, resistenze, discorsi faccia a faccia e... partite. Ieri è toccato ai catalani, in casa del Maiorca. Il tira e molla continua e non sono da escludere colpi di scena in tempi anche brevi in un senso o nell’altro. Partendo comunque dal presupposto che se anche non fosse Arthur, qualche altro blaugrana da inserire nell’operazione si proverebbe ad individuare.