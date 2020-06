Inter, ecco Sarr: lo manda Vieira

MILANO - Nell'ultimo decennio i difensori centrali cresciuti nel calcio francese sono sinonimo di qualità ed affidabilità. Basti pensare solamente a Varane , Koulibaly , Umtiti e Lenglet . Non sorprende, dunque, che il classe 1999 Malang Sarr sia entrato nel mirino dell' Inter , interessata più che mai a offrire ad Antonio Conte un centrale di prospettiva con le qualità fisiche e tecniche necessarie per esplodere nella sua tanto amata difesa a tre. Il mancino in scadenza con il Nizza è un affare per i nerazzurri, i quali potranno farlo acclimatare con le dovute tempistiche e in modo graduale. Sulla sua continuità di rendimento da calciatore ormai adulto fanno fede le 20 presenze totali nella stagione 2019-20 nell'undici titolare di Patrick Vieira , il quale nella sua solita difesa a quattro lo ha schierato sei volte da terzino sinistro e in undici occasioni da centrale. Il principale compito di Conte, dunque, sarà quello di educarlo tatticamente per farlo diventare un marcatore mancino ideale nel suo 3-5-2.

E' di venerdì sera la foto del difensore con il suo procuratore Federico Pastorello per fare il punto sulle offerte ricevute, su tutte quella dell’Inter, che gli propone quattro anni di contratto. Per il giovane classe 1999 che ha nel curriculum 119 presenze e tre gol in tutte le competizioni ufficiali con il suo club formatore e 6 partite con la nazionale under 21 del suo paese sarebbe il gran balzo in avanti in carriera. Dopo essere stato insignito anche della fascia di capitano da Vieira in occasione della vittoria per 2-0 in quel di Tolosa lo scorso 15 febbraio, Sarr ha acquisito sempre più fiducia in sé stesso, dimostrando di essere effettivamente pronto a misurarsi in un proscenio più esigente e prestigioso come la Serie A.