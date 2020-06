Sport: "Thiago Silva verso l'Everton: Ancelotti lo preferisce a Todibo"

BARCELLONA (SPAGNA) - Thiago Silva allontana Todibo dall'Everton. Secondo il quotidiano spagnolo Sport Ancelotti sarebbe intenzionato a virare sull'ex difensore del Milan per rinforzare il reparto arretrato dei Toffees, allontanando dunque le voci di un possibile approdo in Premier League del francese di proprietà del Barcellona e in prestito allo Schalke 04.

Thiago Silva-Psg: a fine stagione sarà addio

Thiago Silva è stato ufficialmente scaricato dal ds del Psg Leonardo, che ha annunciato l'addio a fine stagione suo e del comapgno di squadra Edinson Cavani. A spingere Ancelotti verso il difensore brasiliano ci sarebbero due ragioni: la prima sarebbe legata al fatto che i due si conoscono già molto bene, poi, dettaglio da non sottovalutare, la possibilità di averlo a parametro zero. Sul difensore brasiliano ci sarebbe anche un forte interesse del Milan, club per il quale ha giocato dal 2009 al 2012 prima di trasferirsi sotto la Torre Eiffel e con il quale ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

Leonardo: "Cavani e Thiago Silva lasceranno il Psg"