Callejon, l'agente: "Nessun accordo col Granada. Più alta l'offerta del Napoli"

NAPOLI - José Maria Callejon e il Napoli, una storia che sembrava finita dopo una lunga militanza (arrivò in Campania nel 2013) visto il contratto in scadenza al 30 giugno. Oltretutto il pianto dopo la conquista della Coppa Italia e i cori dei giocatori avevano quasi regalato la certezza dell'addio all'azzurro per l'attaccante spagnolo.