Arthur, è fatta: ha firmato con la Juve

TORINO - È fatta, Arthur ha firmato il suo contratto con la Juve. Il centrocampista brasiliano, adesso tornato a Barcellona dopo la giornata passata a Torino, si è legato ai colori bianconeri con un quinquennale. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare lunedì mattina, ma l’accordo è ormai completo. L’ormai ex blaugrana è stato valutato 70 milioni, Pjanic - che compirà il percorso inverso - 60.

Arthur a Torino, la cronaca della giornata

Arthur è arrivato a Torino la notte scorsa e ha completato le visite mediche iniziate in mattinata al J Medical intorno alle 9.40. Il centrocampista brasiliano del Barcellona, in procinto di passare alla Juventus nell'affare che porterà Pjanic in blaugrana, è arrivato all'aeroporto di Caselle dopo mezzanotte, in compagnia, tra gli altri, del medico del Barcellona. Anche Pjanic era presente al J Medical per i controlli con il medico dei catalani. A Torino sono sbarcati anche il papà di Arthur, Ailton, e il fratello Paulo Henrique, personaggi chiave per il buon esito della trattativa: l'affare prevede che il calciatore brasiliano passi alla Juve in cambio di 70 milioni di euro (più di 5 di bonus), di cui 60 sono coperti da Pjanic, che andrà al Barcellona. Stamattina, per svolgere le visite, i due calciatori sono entrati dopo le 9 da un ingresso secondario, evitando così giornalisti e tifosi.