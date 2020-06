Hakimi è a Milano: visite mediche e firma con l'Inter

MILANO - Achraf Hakimi è da poco arrivato a Milano per sostenere le visite mediche con l' Inter . Il terzino di origini marocchine, come si vede in un video di Sky, è atterrato su un aereo privato intorno alle 10.50. Hakimi, che in questa stagione ha giocato in prestito con il Borussia Dortmund, è stato prelavato dal Real Madrid per 40 milioni di euro più 5 di bonus. Il neo acquisto nerazzurro firmerà un contratto pluriennale da 5 milioni a stagione.

Borussia Dortmund, Hakimi saluta: "Il Muro Giallo è semplicemente meraviglioso"

"È arrivato il momento di chiudere una parentesi molto importante della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, lascio questo club che mi ha donato tanta allegria. È stato incredibile quello che ho ricevuto dal club e dalla gente. Dortmund è stata la mia casa per due anni". Con queste parole su Instagram Achraf Hakimi saluta i tifosi del Borussia Dortmund, in attesa di diventare un giocatore dell'Inter. "Voglio ringraziare tutti i miei compagni, lo staff tecnico e tutto il personale per l'affetto dimostratomi in ogni momento. Ovviamente - prosegue l'esterno di origini marocchine - ringrazio anche questa meravigliosa tifoseria che ci ha supportato in ogni partita. Niente può pareggiare il Muro Giallo, semplicemente meraviglioso. nfine, dico grazie alla mia famiglia e ai miei amici per l'appoggio ricevuto in ogni istante. Spero che un giorno il nostro cammino torni a incrociarsi. A presto Borussia Dortmund!", conclude Hakimi. "Ti ringraziamo anche noi, Achraf! Buona fortuna per il tuo percorso futuro!", la risposta del Borussia Dortmund sul proprio profilo Twitter.