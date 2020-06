"Osimhen al Napoli, vertice decisivo nelle prossime ore"

LILLA (FRANCIA) - Victor Osimhen lascerà il Lille. Ad annunciarlo è il tecnico del club francese Christophe Galtier che, in un'intervista a RFI, spende parole al miele nei confronti dell'attaccante nigeriano classe '98, sottolineando però che una sua partenza sarà inevitabile. Osimhen è finito nel mirino del Napoli, intenzionato a muoversi d'anticipo per vincere la concorrenza. "Nel momento in cui sceglierà il suo prossimo club - perchè non giriamoci attorno, andrà via sicuramente - avrà bisogno di integrarsi subito, e capire cosa servirà per rimanere ad alti livelli - sottolinea Galtier -. È un calciatore che piace a tanti clun europei, e nel progetto del Lille conta non solo l'aspetto economico ma anche la volontà del calciatore. Se la società e il presidente sono contenti, e lo è anche il calciatore, è il segno che abbiamo lavorato bene. Abbiamo la stessa visione: Victor vuole vedere cosa potrà accadere a livelli più alti, e ciò è compreso anche nel modello economico della società".

