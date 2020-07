Sport: "Lautaro, l'Inter attende il Barcellona. Ore decisive"

BARCELLONA (SPAGNA) - Al Barcellona, nonostante le vicende legate al rinnovo di Lionel Messi e il caso Griezmann, non hanno dimenticato Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter è stato designato come l'erede di Luis Suarez e già da tempo è in cima alla lista dei desideri degli uomini mercato blaugrana per rinforzare il reparto offensivo. Queste, secondo il quotidiano spagnolo Sport, potrebbero essere ore decisive per porre fine a quella che è ormai diventata una vera e propria telenovela di mercato. Il Toro, che ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, avrebbe già trovato l'accordo con il Barcellona per i prossimi cinque anni, ma le due società sono ancora distanti, con un divario economico che, secondo Sport, dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.

