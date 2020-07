Rivaldo: "Messi e Ronaldo alla Juve, in tanti lo sognano"

TORINO -"Con tutte queste speculazioni, credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juve: se succedesse sarebbe un 'boom' mondiale e credo che la Juve recupererebbe in fretta l'investimento grazie alla spinta che riceverebbe in termini di visibilità e marketing". Alla luce delle voci arrivate dalla Spagna, l'ex stella di Barcellona e Milan Rivaldo lancia una provocazione: Messi e CR7 in bianconero.

Affare possibile con gli sponsor

Ieri Cadena Ser ha fatto sapere che Messi avrebbe ordinato di sospendere per il momento qualsiasi trattativa per il rinnovo del contratto con il Barcellona, in scadenza nel 2021: "Sarebbe una cosa storica vederli giocare insieme e sono sicuro che molti sponsor della Juve sarebbero felici di dare una mano dal punto di vista finanziario. Inoltre sarebbe una possibilità anche per Messi: vedere i due migliori giocatori al mondo degli ultimi dieci anni insieme nello stesso club sarebbe grandioso".

(In collaborazione con Italpress)