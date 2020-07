Mandzukic saluta il Qatar: rescisso il contratto con l'Al Duhail

TORINO - L'esperienza di Mario Mandzukic in Qatar è già arrivata al capolinea. L'ex attaccante della Juventus, dopo aver salutato la società bianconera lo scorso gennaio, ha rescisso il suo contratto con l’Al Duhail. Il suo futuro è ancora incerto, ma intanto sul proprio profilo Twitter, il centravanti croato scrive: "Ho raggiunto un accordo con la dirigenza dell’Al Duhail per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro».

Il futuro di Mandzukic

L'attaccante classe 1986 avrebbe ricevuto diverse offerte in Europa, soprattutto dalla Turchia, ma si è parlato nei giorni scorsi anche di un possibile ritorno in Italia, perché il neopromosso in Serie A Benevento si sarebbe interessato al profilo dell'ex juventino