L'Équipe: "Nzouango alla Juve. Il nuovo Varane è costato 3 milioni"

AMIENS (Francia) - Colpo in prospettiva per la Juventus, che si è assicurata Félix Nzouango Bikien, 17enne difensore francese dell'Amiens, per circa 3 milioni di euro. Stando a quanto riportato da L'Equipe, che lo paragona al connazionale Varane, campione del mondo con la nazionale transalpina nel 2018 e da nove stagioni in forza al Real Madrid, il classe 2003 avrebbe già firmato col club bianconero.

Nzouango, storia e caratteristiche

Papà camerunense, mamma francese e l'ambizione tipica di ha la consapevolezza di avere un futuro roseo tutto da scrivere: "Voglio vincere la Coppa del Mondo", affermava in tempi non sospetti Félix Nzouango. Scoperto da Loic Lavillette, coordinatore dell'Under 18 dell'Amiens, è stato subito integrato sotto età con gli U17. Può giocare sia da difensore centrale che da terzino destro, una duttilità tattica che potrà ulteriormente perfezionare nelle giovanili bianconere.