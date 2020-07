Dall'Inghilterra: "City, 165 milioni per il mercato di Guardiola: obiettivo in Italia"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Incassata la sentenza favorevole del Tas di Losanna che ha eliminato la squalifica di due anni dalle coppe europee, il Manchester City può guardare con il sorriso al futuro. Il club di Premier League sarebbe pronto ad un super investimento. Centocinquanta milioni di sterline, circa 165 milioni di euro per il mercato: un nuovo contratto triennale per Guardiola e il sogno Kalidou Koulibaly. Secondo il "Mirror" per il tecnico spagnolo sarebbe pronto un nuovo milionario contratto per continuare l'avventura in Premier League. Il "Guardian" rivela invece la somma messa a disposizione dalla proprietà per il mercato, circa 165 milioni di euro. Per "The Telegraph" gli obiettivi principali di Guardiola sono un centrale difensivo, un terzino sinistro e un'ala che possa rimpiazzare Leroy Sane, ceduto al Bayern Monaco. Nella lista per la difesa il primo nome è quello di Kalidou Koulibaly: il Manchester City sarebbe pronto a investire oltre 80 milioni di euro sul centrale del Napoli.