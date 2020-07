Carnevali: “Boga resta. Il mio sogno? Chiellini”

TORINO - «È una cavolata che senza pubblico il Sassuolo è avvantaggiato», tuona Giovanni Carnevali, amministratore delegato degli emiliani.

Pensa sia più un alibi di qualche avversario?

«Non lo so e sinceramente non mi interessa. Dopo il lockdown siamo stati i primi ad iniziare gli allenamenti individuali nel nostro centro sportivo e ci piacerebbe essere anche i capofila nel riaprire lo stadio ai tifosi. Sassuolo è una città piccola, di 40 mila abitanti, ma abbiamo comunque 7 mila abbonati. Gente fedele e appassionata. Direi che i tifosi mancano soprattutto a noi. I nostri sono pochi, ma buoni».

Un altro detto recita: “non c’è due senza tre”. Dopo aver rallentato l’Inter e fermato la Lazio, stasera ospitate la Juventus capolista.

«Non sono scaramantico. Anzi, sono convinto che i detti popolari abbiano sempre un fondo di verità. Speriamo sia così anche stavolta. Io ci credo in un risultato positivo. Siamo in forma e non ci poniamo limiti».