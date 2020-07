Reggina, ufficiale: preso Kyle Lafferty

REGGIO CALABRIA - La Reggina continua a rinforzarsi in vista del prossimo campionato di Serie B. Gli amaranto, dopo il gran colpo Jeremy Menez, hanno ufficializzato un altro importante arrivo: si tratta di Kyle Lafferty, attaccante ex Palermo, che ha sostenuto e superato le visite mediche in mattinata. Come comunicato dal club con una nota ufficiale il nordirlandese, che arriva dopo l'esperienza al Sunderland, ha firmato un contratto biennale.