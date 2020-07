Napoli, dopo Osimhen si punta Boga

NAPOLI - Osimhen e Boga, i due obiettivi del Napoli per dare la svolta a un attacco che realizza poco rispetto a quanto produce. Il centravanti nigeriano, tranne clamorosi colpi di scena dell’ultimo momento, sembra ormai prossimo dall’essere annunciato attraverso il tweet di De Laurentiis, mentre per l’esterno franco-ivoriano è ancora aperta la trattativa tra il club azzurro e il Sassuolo. Ieri sera, a margine della sfida giocata al San Paolo, i due responsabili del mercato Giuntoli e Carnevali, hanno provato a sbloccare una trattativa che si è arenata sul quantum. Il Sassuolo chiede non meno di 35 milioni cash per il cartellino del 23enne appena riscattato dal Chelsea, di contro il Napoli vorrebbe inserire nell’affare un altro esterno, con caratteristiche differenti da Boga eppure apprezzato allo stesso modo: il tedesco Amin Younes più 20 milioni sull’unghia.