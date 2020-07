Dybala-Juve verso il rinnovo: ecco le cifre

Cinque milioni potrebbero sembrare una strada lunga. E lo sarebbero, se segnassero la distanza tra due punti d’arrivo. Costituiscono una strada molto meno lunga, invece, considerando che separano due punti di partenza: quelli fissati nei giorni scorsi da Paulo Dybala e dalla Juventus per cominciare la fase concreta della trattativa per il rinnovo del contratto della Joya. Due punti di partenza, per giunta, dai quali entrambe le parti sono pronte a muoversi per andarsi incontro. Dovranno camminare un po’ entrambe, ma è molto probabile che si trovino più o meno a metà strada per stringersi la mano e mettere le firme sull’accordo che legherà l’attaccante argentino alla società bianconera fino al 2025. Ma quali sono i punti che l’entourage di Dybala, a cominciare da Jorge Antun, e la dirigenza juventina, a cominciare da Fabio Paratici, hanno stabilito come le proprie stazioni di partenza?

LE CIFRE

Secondo miglior marcatore bianconero dopo Cristiano Ronaldo, di fatto secondo violino dietro al fuoriclasse portoghese, Dybala vorrebbe un trattamento economico che rispecchiasse il suo ruolo di “principe ereditario”. Dunque un ingaggio secondo soltanto a quello di CR7, di gran lunga il più pagato dei bianconeri con i suoi 31 milioni netti all’anno, ma più alto per esempio rispetto a quello di Matthijs De Ligt, che ne percepisce 8 più 4 di bonus. Così, la prima richiesta dell’entourage della Joya è di 15 milioni netti a stagione. Meno della metà di Ronaldo, ma tre in più rispetto al massimo che può guadagnare De Ligt. Abbiamo parlato di una strada lunga 5 milioni perché invece la prima proposta bianconera è stata di 8 milioni più 2 di bonus. Bonus facilmente raggiungibili, dunque di fatto 10 milioni. [...]

PASSI

[...]E se non sarà a 12 milioni che le parti si incontreranno per stringersi la mano, sarà sicuramente nei dintorni, con bonus ed eventuali aumenti programmati a definire la posizione precisa. Il tempo per raggiungerla c’è, visto che il contratto della Joya scadrà nel 2022, e la volontà di farlo anche, da entrambe le parti: è molto probabile che Dybala e la Juventus raggiungano la meta prima che finisca la stagione.

