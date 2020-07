Milan, Pioli vuole Miranchuk per il centrocampo

MILANO - La priorità del Milan , in tema di rinnovi di contratto, è rappresentata dai dossier che hanno i nomi di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma . Due accordi pesanti, sia a livello tecnico-economico sia ambientale, perché lo svedese – da quando è implosa l’opzione Rangnick – è tornato ad essere più convinto di rimanere, visto che la permanenza di Stefano Pioli in panchina e quella di Paolo Maldini dietro la scrivania hanno modificato uno scenario che, invece, sembrava già deciso da tempo. Ieri sono proseguiti i contatti tra la dirigenza e Mino Raiola ed è possibile che si entri nel vivo, con un incontro fisico, tra giovedì e venerdì. Ibra ha aperto alla possibilità di rimanere in rossonero, lo ha comunicato al suo agente nel blitz di Montecarlo di pochi giorni fa ed è anche disposto a ridursi l’ingaggio pur di proseguire nel rapporto di collaborazione con il club che, più di tutti, lo ha fatto sentire un re (per non dire una divinità).





Stefano Pioli – che la prossima settimana avrà un incontro di mercato con la dirigenza prima di andare in ferie – ha già dato le linee guida di ciò che serve per migliorare la rosa. Due i nomi che piacciono per il centrocampo: Miranchuk della Lokomotiv Mosca e Roca dell’Espanyol. Per il russo, che viene valutato parecchi soldi dal suo club, la trattativa potrebbe aprirsi in via ufficiale non più con l’inserimento di Laxalt, bensì del cartellino di Ricardo Rodriguez, che è un profilo gradito e che potrebbe far abbassare la parte cash dell’operazione. Per quanto riguarda Marco Roca, si attende che il Milan faccia una proposta. La retrocessione dei catalani ha fatto abbassare il prezzo (clausola di 40 milioni) e con 15-16 milioni la trattativa potrebbe decollare.

