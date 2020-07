Lazio, Tare lavora al colpo David Silva

ROMA - La Lazio piomba forte su David Silva. La notizia è arrivata ieri nella capitale, poi è rimbalzata sul web e dalla Spagna sono arrivate conferme. Ci sarebbe già stata anche una cena tra il ds Igli Tare e il giocatore spagnolo svincolatosi dal Manchester City (dove ha totalizzato 77 gol e 140 assist per un totale di 434 presenze, un’istituzione) e libero di scegliere il proprio futuro. Il classe ’86 è il tipico giocatore capace di far fare il salto di qualità alla squadra di Simone Inzaghi. È proprio il tecnico biancoceleste il suo più grande sponsor in casa biancoceleste, lo ha chiesto lui a Tare. Un affare simile a quello tentato lo scorso inverno con Giroud del Chelsea e in passato riuscito a Tare con l’arrivo a Formello del bomber tedesco Miroslav Klose. Ora la palla sta a David Silva, accostato nel recente passato a ipotesi come uno sbarco in MLS americana (o a Dubai) o un ritorno in Spagna al Valencia. L’opzione Lazio però stuzzica la fantasia del fantasista iberico, tentato da un’esperienza in Italia dove troverebbe tanti suoi connazionali, tra cui Luis Alberto, e la possibilità di giocare ancora in Champions.