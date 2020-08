Braida: "Conte? Se succedeva con me al Barcellona..."

"Lo sfogo di Conte ? E' difficile riuscire a capire bene queste situazioni dall'esterno. Le dichiarazioni sono molto forti, coinvolgono la societa' in una situazione molto complicata. Non so cosa succedera', non so come potranno trovare una soluzione". Questo il pensiero dell'ex dirigente del Milan e del Barcellona Ariedo Braida sulle dure critiche mosse dal tecnico dell' Inter Antonio Conte alla societa'. "Se fosse successa una cosa del genere al Barcellona? Posso dirlo con serenita' - ha risposto Braida, intervenuto a 'La politica nel pallone' su Rai GrParlamento - Sicuramente ci sarebbe stata una rottura totale. Non ci sono rimedi per una situazione del genere, non ci sono gli spazi per una convivenza, almeno vista da fuori. Da dentro magari le cose sono diverse".

Braida su Messi all'Inter

"Messi all'Inter? Per me e' fantacalcio. Per come lo conosco io dopo aver vissuto a Barcellona, Messi vive una realta' dove a 33 anni e' un Dio e non puo' andare a cercare altre avventure. Sta bene, se lo merita, e' un campione, finche' ce la fa deve giocare perche' e' una delizia per chi ama il calcio.Penso non si muovera' da li', poi magari posso sbagliare".

Braida: "Al Milan tornerei a piedi"

"Il Milan e' il Milan e io ce l'ho nel cuore: tornerei anche a piedi, e' la piu' grande societa' del mondo, lo e' stata e tornera' ad esserlo, ne sono sicuro. Un'esperienza al Monza con Berlusconi e Galliani? Il presidente non ha bisogno dei miei consigli e Galliani tanto meno. L'affetto che ci lega e' fortissimo. Faccio un grande in bocca al lupo affinche' possano portare il Monza in Serie A. Penso che questi grandissimi personaggi ci possano riuscire. Se qualcuno ha bisogno sono disponibile. Se c'e' una buona opportunita' la valuto, ben felice di poter dare il mio contributo. Ho avuto delle proposte dall'estero, in particolare dalla Turchia, ma per ora ho pensato di restare qui: se devo continuare lo faro' in Italia, mi piacerebbe una sfida con me stesso alla mia eta'". (Italpress)