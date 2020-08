Inter, primo colpo per Conte: Sanchez resta nerazzurro, triennale

TORINO - Alexis Sanchez si prepara per rimanere all'Inter. Secondo le ultime notizie, la società nerazzurra è a un passo dal trovare l'accordo con il Manchester United: intanto, il cileno è stato inserito nella lista Uefa in vista dell'Europa League e della sfida di mercoledì contro il Getafe. Inoltre, l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo sembra sempre più vicina.

Sanchez all'Inter: i dettagli dell'affare

Secondo gli ultimi aggiornamenti Sanchez potrebbe essere ceduto a zero con lo United che si accontenterebbe di liberarsi dell'ingaggio (di circa 15 milioni a stagione). L'entourage del cileno sta lavorando con i Red Devils per la risoluzione del contratto, così che il giocatore possa essere a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter sin da subito. Questa è una delle richieste di Antonio Conte, che pochi giorni fa aveva espresso il desiderio di chiudere la trattativa in fretta. Ormai manca poco e quando sarà definitivamente svincolato, Sanchez firmerà con il club di Zhang un contratto triennale a sette milioni di euro l'anno, bonus inclusi.