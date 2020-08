Lazio, rinforzi da Champions: per Fares e Mayoral è quasi fatta

ROMA - Dubbi, incognite legate a certi rinnovi. E le certezze. Che la Lazio vuole rinforzarsi, questo è certo, soprattutto dalla tempistica di alcune operazioni, alcune prossime (questione di ore) ad essere portate a termine, altre che i biancocelesti stanno cercando di concretizzare con il classico gioco delle parti. Per Mohamed Fares, per esempio, è cosa praticamente fatta. Scavalcata la concorrenza della Fiorentina, per l’esterno della Spal si è mosso direttamente Lotito attraverso la sua amicizia con il presidente Mattioli e con la scuderia Raiola. Per Kumbulla è andata meno bene, ormai la Lazio sembra quasi rassegnata al sì del Verona all’Inter, anche se un lumicino di speranza ancora c’è ma lo spessore del giocatore è quello giusto. Praticamente fatta anche per Borja Mayoral (salvo clamorosi dietrofront del Real Madrid che da Formello tendono a escludere categoricamente) e da David Silva si attende una risposta entro la settimana.