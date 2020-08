Torino, Cairo su Giampaolo: "Abbiamo preso un tecnico di qualità"

TORINO - "Abbiamo preso un allenatore di qualità, Giampaolo insegna calcio. Siamo molto soddisfatti. Ora dobbiamo fare le cose con umiltà, in punta di piedi cercando di fare bene": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta ai microfoni di Sportitalia l'ormai imminente approdo dell'ex tecnico del Milan sotto la Mole. L'allenatore ha trovato l'accordo con il club granata, si parla di un biennale con opzione per il terzo anno. Giampaolo si trova ora a Casa Milan per risolvere il contratto che ancora lo lega ai rossoneri: una formalità, poi sarà ufficialmente il nuovo tecnico del Toro.