Milan, Ibra prima di tutto. Poi il mercato

MILANO - Un rinnovo molto atteso, che dovrà verificarsi nel corso dei prossimi giorni. Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono alle carezze finali per arrivare alla firma del nuovo accordo che metterà, nuovamente, il fuoriclasse svedese al centro del mondo rossonero. Un contratto ricco, che si aggirerà sui 5 milioni più bonus che, al loro raggiungimento, potrebbero far lievitare l’esborso fino a sei milioni. Di fatto, Ibra raggiungerebbe Gigio Donnarumma come giocatore più pagato della rosa. Si attende l’incontro finale, visto che le parti hanno convenuto quasi tutto. Manca la cosa più importante, ovvero la firma, che consentirebbe il proseguimento del cammino insieme. Elliott ha dato il via libera all’operazione, con il management che è rimasto impressionato dall’impatto – tecnico e mentale – che Ibrahimovic ha avuto non solo sulla squadra, ma su tutto il resto dell’ambiente milanista.

Giocatori da sistemare

Con la fine della stagione 2019-20, sono tornati alla base sia Pepe Reina sia Ricardo Rodriguez. Il portiere potrebbe rimanere da vice Donnarumma (visto che Asmir Begovic non verrà riscattato) oppure chiedere di andare via, ma in questo caso servirebbe un accordo sulla risoluzione del contratto. Per ora Reina si allena in Spagna e il 24 sarà ai nastri di partenza della prossima stagione. Per quel che concerne Rodriguez, l’incontro della scorsa settimana con il suo agente in sede è servito per capire che tipo di proposte ci sono in ballo. Se ne saprà di più a breve visto che anche il terzino svizzero va in scadenza il prossimo anno. Sempre in fase di stallo la trattativa con la Lokomotiv Mosca per Diego Laxalt.