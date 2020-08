Juve su Zapata ma per Percassi è incedibile

BERGAMO - La Juve lo cerca per sostituire Higuain, ma l'Atalanta non ha nessuna intenzione di cedere Duvan Zapata. Come tutti i giocatori nerazzurri, anche il centravanti colombiano ha un prezzo: la valutazione che ne fanno a Zingonia non è di certo inferiore ai 60 milioni di euro che Antonio Percassi chiedeva appena un anno fa per il suo numero 91. Secondo radiomercato, sarebbe arrivata un'offerta da 30 milioni più il cartellino di Perin: proposta gentilmente rifiutata dall'Atalanta e, francamente, sarebbe stato incredibile il contrario, visto che la Dea ha pagato Zapata ben 24 milioni di euro (è stato l'acquisto più caro della storia nerazzurra) e parliamo di un giocatore che nel giro di due stagioni ha già totalizzato più di 40 reti.