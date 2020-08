Lazio, Muriqi e David Silva mosse da Champions

ROMA - Un mercato da Champions. La Lazio è la più attiva, anche se di ufficialità finora c’è solo quella di Escalante a costo zero. I biancocelesti però hanno tanto da spendere (almeno 27 milioni in più derivanti dalla sicura partecipazione alla coppa più prestigiosa d’Europa) e anche altrettanto da migliorare per allestire una rosa alternativa di qualità e degna del triplo impegno. A cominciare dall’attacco, dove a Immobile e Correa, sicuri di rimanere, dovranno essere affiancate due pedine di pari importanza. Il nome più caldo, e anche più vicino all’arrivo in biancoceleste è Vedat Muriqi. Con il Fenerbahçe è stata finora una trattativa lunga e a tratti estenuante, che il ds Igli Tare ha imbastito prima con un intermediario e a breve spera di poter concludere con il diretto intervento del presidente Lotito, pronto a firmare un’offerta di 16 milioni che saliranno a 18 con i bonus per il club turco. Per l’attaccante albanese naturalizzato kosovaro (15 gol in 32 presenze quest’anno in maglia Fener) è pronto un quinquennale a 2 milioni di euro a stagione.