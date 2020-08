Willian, niente Juve: ufficiale il passaggio all'Arsenal

LONDRA (Regno Unito) - Con un comunicato sul proprio sito internet, l'Arsenal comunica l'ingaggio del trequartista brasiliano Willian. Svincolato dal Chelsea, il giocatore sudamericano ha firmato un contratto di tre anni con i Gunners. "È un giocatore esperto e ambizioso, per noi può fare davvero la differenza", ha detto il tecnico Mikel Arteta. L'ex Corinthians e Shakhtar Donetsk, che con la Seleçao vanta 70 presenze e 9 reti, era stato accostato anche alla Juventus.

Grande entusiasmo per Willian che è già pronto per la nuova avventura: "Qui è tutto fantastico. Mi piace il gioco che vuole Arteta e mi piace lo stadio, penso che l'Arsenal abbia una grande opportunità per lottare di nuovo per il titolo in Premier League e in Europa, sono molto felice". Il brasiliano ex Chelsea continua: "Sono entusiasta di iniziare - ha detto Willian ad Arsenal Digital -. Non vedo l'ora di scendere in campo e fare del meglio per aiutare i miei compagni di squadra. Quando ho parlato col mister, mi ha subito convinto ad accettare la chiamata dei Gunners. Se sono qui è anche merito suo".