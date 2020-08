Roma, Friedkin prepara un enorme repulisti

ROMA - Gli step per il passaggio di proprietà (lunedì il closing poi entro 5 giorni la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo cda) sono già decisi. Meno invece quello che accadrà dopo. Se molto dipende dalla permanenza o meno del ceo Fienga (che ha il contratto in scadenza a ottobre) e dalla scelta del futuro ds (se rimane Fienga , favorita la soluzione italiana con Ausilio e Giuntoli in corsa), l'unica cosa a non cambiare saranno le priorità. E quelle della Roma, Pallotta o non Pallotta, Friedkin o non Friedkin, rimangono a livello tecnico le cessioni . Dodici, forse anche di più gli elementi che il club vorrebbe vendere. Senza ancora un ds e con Baldini uscito ormai di scena, il rischio di partire in ritardo è dietro l'angolo.





Non inganni il fatto che il mercato terminerà il 5 ottobre. La Roma infatti si radunerà tra poco meno di due settimane (27 agosto) e all'inizio del campionato mancano appena 36 giorni. Iniziare una stagione lavorando con più della metà dei calciatori che non rientrano nei piani dell'allenatore (considerando che l'obiettivo sarà di ridurre la rosa a 23 elementi), non sarebbe il massimo. Tra l'altro nel mercato post-Covid, vendere non sarà semplice. Benché il Fpp sia slittato a giugno 2021, le valutazioni dei cartellini si sono abbassate di circa il 30% ma non l'esigenza di effettuare delle plusvalenze. La lista dei partenti è lunga ma molto dipenderà dalle offerte. Schick, per il quale ora sembra essersi mosso il Milan (anche se la destinazione più probabile rimane la Bundesliga: Lipsia favorito ma occhio all'Hertha Berlino), con gli ammortamenti è sceso a 19,2. Karsdorp è a quota 6,652 milioni, Coric a 5,3 mentre Olsen (il Celtic offre il prestito con metà ingaggio pagato dai giallorossi mentre in Germania c'è stato un timido sondaggio del Bayer Leverkusen con lo svedese che amerebbe però tornare in Sardegna) a 6,07.

