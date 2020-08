Marca: "Allan nel mirino dell'Atletico Madrid: ecco la super offerta"

MADRID (SPAGNA) - L'avventura di Allan al Napoli potrebbe finire dopo cinque stagioni. Il centrocampista brasiliano è finito nel mirino di Psg ed Everton, ma un altro top club europeo avrebbe puntato i riflettori sul mediano: l'Atletico Madrid di Simeone. Secondo il quotidiano spagnolo Marca i Colchoneros sarebbe pronti a una maxi offerta: 40 milioni di euro. Questa la cifra che Cerezo, numero uno del club spagnolo, sarebbe pronto a mettere sul piatto per convincere Aurelio De Laurentiis. In casa Atletico c'è bisogno di una svolta dopo il ko nei quarti di finale di Champions League contro il Lipsia. Una sconfitta bruciante che, però, non mette in discussione il Cholo, confermato anche per la prossima stagione dal presidente. Una mini rivoluzione che vedrebbe in Allan il nome giusto per la mediana dei Rojiblancos.

Allan, dopo essere stato un pilastro del centrocampo della formazioni azzurra, nell'ultimo periodo ha trovato sempre meno spazio e sotto la gestione Gattuso ha messo insieme solo 623 minuti suddivisi in 19 partite. Non sorprenderebbe, dunque, se in questa sessione di mercato fosse ceduto. Il suo contratto con i partenopei scadrà a giugno 2023, ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Napoli. Nella scelta del calciatore brasiliano potrebbe influire il fatto che all'Atletico Madrid giocherebbe la Champions League, mentre all'Everton, dove ritroverebbe Ancelotti, tecnico che lo ha allenato proprio al Napoli, dovrebbe accontentarsi "solo" dell'Europa League visto il 12° posto dei Toffees in Premier League.