Daily Mirror: "Manchester City su Messi, Guardiola è in pole position"

Il Manchester City è in pole position nel caso in cui Leo Messi dovesse decidere di lasciare il Barcellona. E' quanto rivela il Daily Mirror, all'indomani dalla clamorosa uscita dei citizens di Pep Guardiola dalla Champions League contro il Lione. Secondo il tabloid inglese, gli inglesi sarebbero pronti a fare qualsiasi cosa pur di attirare Messi all'Etihad e riunirlo con il suo ex tecnico ai tempi del Barça.

Terremoto Barcellona: ora Xavi o Pochettino

Barcellona, Piqué si sfoga: "E' una vergogna, se serve vado via"

"Manchester City in pole per Messi"

A rinfocolare le voci su un possibile divorzio fra Messi e il Barcellona è anche la stampa spagnola, che parla dei "dubbi" dell'asso argentino riguardo al suo futuro. In particolare AS ricorda che la Pulce ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e che quindi, dal primo gennaio è libero di entrare in trattativa con chi vuole. Attualmente le trattative per il rinnovo sono ferme, a maggior ragione dopo il disastro di Lisbona. Il numero 10 blaugrana è combattuto: da un lato è felice in città, è cresciuto a Barcellona e l'opzione di non proseguire al Camp Nou sembrava un'utopia, ma vista la deriva della situazione al Barça ci sono pilastri che iniziano a vacillare. Ora, il capitano è in attesa dei movimenti che seguiranno il consiglio di amministrazione che si riunirà lunedì. Molte cose dipenderanno dalle decisioni prese a livello dirigenziale. Prima di tutto, la scelta dell'allenatore. Messi ha sempre scommesso su Xavi Hernández, ma questa opzione sembra essere complicata.