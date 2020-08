Sepe, l'agente: "Torino? Su di lui 5 squadre"

NAPOLI - "Sepe è una delle mie più grandi soddisfazioni. Gigi negli ultimi due anni ha giocato due campionati di grande livello. Il Toro? È una piazza storica e di grande livello. Ma su di lui ci sono almeno altre 5 squadre. Sepe deve diventare titolare in un grande club". Lo ha dichiarato Mario Giuffredi, procuratore, tra gli altri, di Giovanni Di Lorenzo e di Mario Rui, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le conferme ed i prolungamenti di contratto di Di Lorenzo e Mario Rui sono dei segnali importanti che il Napoli lancia per quel che riguarda la progettualità. Hysaj è una questione che si risolverà più in avanti. Bisognerà capire quali sono le esigenze tecniche del Napoli. Elseid è in scadenza e bisognerà capire quanto il club vorrà investire su di lui. Ha 250 presenze in azzurro ed è stato un punto fermo di Sarri e Gattuso. Veretout vuole restare alla Roma e non ha intenzione di muoversi. Bisognerà solo capire la nuova proprietà giallorossa come vorrà muoversi e che progetto ha. Faraoni al Napoli? Dipende tutto da Hysaj. Se va via, l’esterno del Verona può fare al caso del Napoli, ma tutto dipenderà dalle decisione del Club su Elseid".