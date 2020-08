RAC1: "Messi a Koeman: Mi sento più fuori che dentro al Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona è pronto a iniziare un nuovo ciclo con Ronald Koeman, ma rimane un grosso punto interrogativo legato alla permamenza o meno in blaugrana di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha interrotto anticipatamente le proprie vacanze per incontrare il nuovo allenatore dei catalani. L'emittente radiofonica RAC1, ha già dato alcune anticipazioni circa il colloquio tra la Pulce e l'ex ct dell'Olanda.

Barcellona, Messi a colloquio con Koeman

Il sei volte Pallone d'Oro avrebbe detto che "il suo futuro al Barcellona non è chiaro". Il giocatore gli ha assicurato che "in questo momento guarda più fuori che dentro la società, ma è consapevole delle difficoltà che il club dovrà affrontare per via delle sue condizioni contrattuali". Il contratto di Messi con il Barcellona scadrà infatti a giugno 2021 e, sempre secondo RAC 1, la società avrebbe dichiarato "di non voler fare alcun commento della discussione tra l'allenatore e Messi".