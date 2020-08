Nuovo bomber Juve: Dzeko è il più vicino. L’agente: “Si vedrà”

TORINO - La maglia numero 9 della Juventus non ha ancora un nome sul retro, ma la lista dei favoriti si sta restringendo a suon di contatti, incontri e valutazioni. Il tempo per sorpassi, controsorpassi e nuovi inserimenti non è ancora scaduto, ma gli indizi portano principalmente in due direzioni: Raul Jimenez e soprattutto Edin Dzeko, ora come ora il più vicino di tutti. Gli attaccanti di Wolverhampton e Roma sono in prima fila, qualche passo avanti rispetto ad Arkadiusz Milik (Napoli), Duvan Zapata (Atalanta), Alvaro Morata (Atletico), Alexandre Lacazette (Arsenal) e quel Karim Benzema, spalla prediletta di CR7 al Real, che ieri ha fatto sognare i tifosi con uno spot pubblicitario in cui calciava un pallone della Juventus.