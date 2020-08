Sport: "Psg, Inter e Juve su Messi: ecco perché"

BARCELLONA (Spagna) - "Paris Saint-Germain, Inter e Juventus puntano Lionel Messi". Ne è certo Sport, che offre una disamina legata alla difficile situazione della Pulce col Barcellona, fortemente tentato di dire addio all'unica maglia, ad eccezione di quella della nazionale argentina, indossata in carriera. Secondo il quotidiano spagnolo, i tre club in questione sarebbero in netto vantaggio sui pur facoltosi club della Premier League, perché in grado di fornire alla Pulce un solido progetto sportivo, quella competitività internazionale che sembrano aver perso i blaugrana. Un outsider potrebbe essere il City di Guardiola, ma a Manchester è in corso un'importante opera di rinnovamento e ringiovanimento della rosa.

"La Juve sogna la coppia Messi-Cristiano Ronaldo"

Nello specifico, Juve ed Inter avrebbero un vantaggio da non sottovalutare nei confronti dello stesso Psg, finito da tempo sotto la lente d'ingrandimento del Fair Play Finanziario. Le società italiane sarebbero favorite dal regime fiscale vigente nel Belpaese: e se in casa nerazzurra si cerca il grande colpo per ridurre il gap con i pluridecorati rivali e porre fine ad un dominio che dura da nove anni, in casa bianconera stuzzicherebbe - sempre secondo il quotidiano catalano - l'idea di veder agire insieme Messi e Cristiano Ronaldo, una super coppia da 11 Palloni d'Oro. Certamente, in un momento storico come quello attuale, con le difficoltà economiche arrecate dalla pandemia di Coronavirus, per tentare l'affondo la Juve dovrebbe prima abbassare il monte ingaggi in maniera considerevole.