Dzeko-Juve, ecco perché i bianconeri lo hanno scelto

TORINO - Vince Edin Dzeko 2-1. La partita per la maglia numero 9 della Juventus 2020-21 (o comunque per il posto da centravanti) non è ancora terminata, ma il fischio finale è vicino e il vantaggio del bosniaco molto difficile da rimontare. Un 2-1 frutto dei pro e dei contro della sua candidatura.